Все складніше, ніж здається

Грузинський актор Вахтанг Кікабідзе відверто розповів, що думає про президента Росії Володимира Путіна

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість розкритикував диктаторські звички глави РФ під час інтерв'ю.

За словами Вахтанга Кікабідзе, Володимир Путін одержимий амбіціями і жагою влади. Проте російський президент поставив собі дуже важку мету.

"Він амбіційна особистість. Дуже амбіційна особистість, яка хоче, я так думаю, диктувати світові свої умови. Це не так просто", - підкреслив зірка кіно.

За словами Вахтанга Кікабідзе, він готовий висловити всю свою критику при особистій зустрічі з Володимиром Путіним. За його словами, президент Росії - дуже харизматична людина, і хочеться вірити, що він просто не усвідомлює своїх дій. Однак після роздумів стає зрозуміло, що Путін робить це свідомо.

"Далі просто нікуди. Просто завжди думаєш, що, в хорошому сенсі, може, він не розуміє? Але він все розуміє", - підсумував Вахтанг Кікабідзе.

Раніше Вахтанг Кікабідзе розкритикував російську агресію в Україні. Він упевнений, що росіяни розв'язали безглузду війну і незаконно окупували Крим.

"Маленьку країну погубити дуже легко. А велику - важко. Не треба було їм лізти в Україні, це не маленька країна, і вони дуже люблять свою батьківщину", - зазначив він.

Нагадаємо, що Вахтанг Кікабідзе помер: з'явилося термінове заяву про кончину великого друга України.

Як повідомляла Politeka, Кікабідзе вразив сміливим зверненням до Зеленському.

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