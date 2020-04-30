Все сложнее, чем кажется

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе откровенно рассказал, что думает о президенте России Владимире Путине

Как сообщает Politeka.net, знаменитость раскритиковал диктаторские повадки главы РФ во время интервью.

По словам Вахтанга Кикабидзе, Владимир Путин одержим амбициями и жаждой власти. Однако российский президент поставил себе очень трудную цель.

"Он амбициозная личность. Очень амбициозная личность, которая хочет, я так думаю, диктовать миру свои условия. Это не так просто", - подчеркнул звезда кино.

По словам Вахтанга Кикабидзе, он готов высказать всю свою критику при личной встрече с Владимиром Путиным. По его словам, президент России - очень харизматичный человек, и хочется верить, что он просто не осознает своих действий. Однако после размышлений становится понятно, что Путин поступает так сознательно.

"Дальше некуда просто. Просто всегда думаешь, что, в хорошем смысле, может, он не понимает? Но все он понимает", - подытожил Вахтанг Кикабидзе.

Ранее Вахтанг Кикабидзе раскритиковал российскую агрессию в Украине. Он уверен, что россияне развязали бессмысленную войну и незаконно оккупировали Крым.

«Маленькую страну погубить очень легко. А большую — трудно. Не надо было им лезть в Украину, это не маленькая страна, и они свою родину очень любят», - отметил он.

Напомним, что Вахтанг Кикабидзе умер: появилось срочное заявление о кончине большого друга Украины.

Как сообщала Politeka, Кикабидзе поразил смелым обращением к Зеленскому.

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