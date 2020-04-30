Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе откровенно рассказал, что думает о президенте России Владимире Путине
Как сообщает Politeka.net, знаменитость раскритиковал диктаторские повадки главы РФ во время интервью.
По словам Вахтанга Кикабидзе, Владимир Путин одержим амбициями и жаждой власти. Однако российский президент поставил себе очень трудную цель.
"Он амбициозная личность. Очень амбициозная личность, которая хочет, я так думаю, диктовать миру свои условия. Это не так просто", - подчеркнул звезда кино.
Украинцев готовы выпустить на заработки за границу, Шмыгаль сделал заявление: "для выезда нужно..."
Гигантскую рыбу выловили в лимане под Одессой: как она выглядит, фото
Лолита показала подросшую дочь от Цекало, кадры облетели сеть: "Может грохнуть в любой момент"
Подлость Меган Маркл раскрыта, на принца Гарри больно смотреть: "Превратился в другого человека"
По словам Вахтанга Кикабидзе, он готов высказать всю свою критику при личной встрече с Владимиром Путиным. По его словам, президент России - очень харизматичный человек, и хочется верить, что он просто не осознает своих действий. Однако после размышлений становится понятно, что Путин поступает так сознательно.
"Дальше некуда просто. Просто всегда думаешь, что, в хорошем смысле, может, он не понимает? Но все он понимает", - подытожил Вахтанг Кикабидзе.
Ранее Вахтанг Кикабидзе раскритиковал российскую агрессию в Украине. Он уверен, что россияне развязали бессмысленную войну и незаконно оккупировали Крым.
«Маленькую страну погубить очень легко. А большую — трудно. Не надо было им лезть в Украину, это не маленькая страна, и они свою родину очень любят», - отметил он.
Напомним, что Вахтанг Кикабидзе умер: появилось срочное заявление о кончине большого друга Украины.
Как сообщала Politeka, Кикабидзе поразил смелым обращением к Зеленскому.
Также Politeka писала, что объединение Зеленского с Кикабидзе раззадорило украинцев.