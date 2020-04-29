Це вже ні в які рамки не лізе

Актор, продюсер, шоумен і телеведучий Леонід Ярмольник вважає, що Східна Україна "готова бути з Росією"

За його словами, "це споконвічно руські землі.

"Я думаю, що Східна Україна готова і хоче бути з Росією. Крим... я був би щасливий, я б виправив помилку Хрущова, тому що це була якась панська, безглузда гра, коли Крим був відданий Україні. Це все-таки споконвічно російські землі. І їм буде краще, і нам спокійніше", - заявив він ще до окупації Криму.

Крім того, Ярмольник все-таки "залишив" Україні частину територій.



«Там живуть особливі люди, які, що б ми ні робили — я маю на увазі Росію і Москву — ми ніколи їх задобрити не зможемо і ніколи не зможемо пояснити їм того рівноправного ставлення до них, як до інших, хто з нами живе поруч. Це особливі люди, особливий характер, особлива традиція передачі цього гена з покоління в покоління. Я не знаю, звідки вона взялася, але я точно пам'ятаю, що коли я вчився, я вже був дорослим, я не розумів цієї ненависті і неприязні, я не розумів її природу", - поділився актор.

Також раніше повідомлялося, що російський актор Леонід Ярмольник запропонував провести референдум на Західній Україні.

За його словами, Західні регіони України "століттями мріяли бути в складі Австро-Угорщини та Польщі. Також артист упевнений, що в Україні "східні хлопці б'ються з західними".

Нагадаємо, що Газманов повідав, як росіяни "врятували" Крим від України

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу.