Это уже ни в какие рамки не лезет

Актер, продюсер, шоумен и телеведущий Леонид Ярмольник считает, что Восточная Украина "готова быть с Россией"

По его словам, "это исконно русские" земли.

"Я думаю, что Восточная Украина готова и хочет быть с Россией. Крым... я был бы счастлив, я бы исправил ошибку Хрущёва, потому что это была какая-то барская, дурацкая игра, когда Крым был отдан Украине. Это всё-таки исконно русские земли. И им будет лучше, и нам поспокойнее", - заявил он еще до оккупации Крыма.

Кроме того, Ярмольник все-таки "оставил" Украине часть территорий.



«Там живут особые люди, которых, что бы мы ни делали — я имею в виду Россию и Москву — мы никогда их задобрить не сможем и никогда не сможем объяснить им того равноправного отношения к ним, как к остальным, кто с нами живёт рядом. Это особые люди, особый характер, особая традиция передачи этого гена из поколения в поколение. Я не знаю, откуда она взялась, но я точно помню, что когда я учился, я уже был взрослым, я не понимал этой ненависти и неприязни, я не понимал её природу", - поделился актер.

Также ранее сообщалось, что российский актер Леонид Ярмольник предложил провести референдум на Западной Украине.

По его словам, Западные регионы Украины "веками мечтали быть в составе Австро-Венгрии и Польши. Также артист уверен, что в Украине "восточные ребята дерутся с западными".

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