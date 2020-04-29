Грузинський актор Вахтанг Кікабідзе розкритикував агресію РФ в Україні



За його словами, росіяни марно розв'язали війну в Україні і анексували Кримський півострів.

«Маленьку країну погубити дуже легко. А велику - важко. Не треба було їм лізти в Україну, це не маленька країна, і вони дуже люблять свою батьківщину», - зазначив він.

За словами актора Росія буде до останнього атакувати і тиснути на Україну, тому необхідно не здаватися, а боротися і скоріше все закінчити. Адже чим довше буде тягнутися конфлікт, тим складніше Україна зможе вирватися з лап Російської Федерації.

Зазначимо, що Кікабідзе неодноразово говорив слова підтримки України в конфлікті з Росією. Також він перестав відвідувати Росію, після того, як вона напала на Грузію в 2008 році.

Легендарний артист звинуватив Росію в розв'язуванні війни в 2008 році і розповів, як президент РФ хоче досягти своєї мети - "влади над світом".

Він вважає Володимира Путіна “потенційним диктатором”, який нібито прагне розділити сфери впливу в світі з американським президентом Дональдом Трампом і звинуватив Росію в розв'язуванні війни в Південній Осетії.

Крім того, радянський актор і співак впевнений, що Крим є територією України, а Росія – окупант.

Нагадаємо, що Вахтанг Кікабідзе помер: з'явилося термінова заява про кончину великого друга України.

Як повідомляла Politeka, Кікабідзе вразив сміливим зверненням до Зеленського.

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