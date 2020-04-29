Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе раскритиковал агрессию РФ в Украине



По его словам, россияне напрасно развязали войну в Украине и аннексировали Крымский полуостров.

«Маленькую страну погубить очень легко. А большую — трудно. Не надо было им лезть в Украину, это не маленькая страна, и они свою родину очень любят», - отметил он.

По словам актера Россия будет до последнего атаковать и давить на Украину, поэтому необходимо не сдаваться, а бороться и поскорее все заканчивать. Ведь, чем дольше будет тянуться конфликт, тем сложнее Украина сможет вырваться из лап Российской Федерации.

Отметим, что Кикабидзе неоднократно говорил слова поддержки Украине в конфликте с Россией. Также он перестал посещать Россию, после того, как она напала на Грузию в 2008 году.

Легендарный артист обвинил Россию в развязывании войны в 2008 году и рассказал, как президент РФ хочет достигнуть своей цели - "власти над миром".

Он считает Владимира Путина “потенциальным диктатором”, который якобы стремится разделить сферы влияния в мире с американским президентом Дональдом Трампом и обвинил Россию в развязывании войны в Южной Осетии.

Кроме того, советский актер и певец уверен, что Крым является территорией Украины, а Россия – оккупант.

Напомним, что Вахтанг Кикабидзе умер: появилось срочное заявление о кончине большого друга Украины.

Как сообщала Politeka, Кикабидзе поразил смелым обращением к Зеленскому.

Также Politeka писала, что объединение Зеленского с Кикабидзе раззадорило украинцев.