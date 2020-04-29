Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе раскритиковал агрессию РФ в Украине

По его словам, россияне напрасно развязали войну в Украине и аннексировали Крымский полуостров.

«Маленькую страну погубить очень легко. А большую — трудно. Не надо было им лезть в Украину, это не маленькая страна, и они свою родину очень любят», - отметил он.

Вахтанг Кикабидзе

Популярные статьи сейчас

Тяжелые бои на Донбассе, силы ВСУ несут потери: "Ни один бронежилет не спасет", кадры с места атаки

Украинских водителей ждут новые штрафы: "Уже с первого мая..."

Блондинка из Victoria’s Secret сняла купальник и показала безупречное тело: "Совсем не стыдно"

Ким Кардашьян без лифчика задрала блузку и показала настоящую красоту: "Божественный вид"
Показать еще

По словам актера Россия будет до последнего атаковать и давить на Украину, поэтому необходимо не сдаваться, а бороться и поскорее все заканчивать. Ведь, чем дольше будет тянуться конфликт, тем сложнее Украина сможет вырваться из лап Российской Федерации.

Отметим, что Кикабидзе неоднократно говорил слова поддержки Украине в конфликте с Россией. Также он перестал посещать Россию, после того, как она напала на Грузию в 2008 году.

Вахтанг Кикабидзе

Легендарный артист обвинил Россию в развязывании войны в 2008 году и рассказал, как президент РФ хочет достигнуть своей цели - "власти над миром".

Он считает Владимира Путина “потенциальным диктатором”, который якобы стремится разделить сферы влияния в мире с американским президентом Дональдом Трампом и обвинил Россию в развязывании войны в Южной Осетии.

Кроме того, советский актер и певец уверен, что Крым является территорией Украины, а Россия – оккупант. 

Напомним, что Вахтанг Кикабидзе умер: появилось срочное заявление о кончине большого друга Украины.

Как сообщала Politeka, Кикабидзе поразил смелым обращением к Зеленскому.

Также Politeka писала, что объединение Зеленского с Кикабидзе раззадорило украинцев.