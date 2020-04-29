Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе раскритиковал агрессию РФ в Украине
По его словам, россияне напрасно развязали войну в Украине и аннексировали Крымский полуостров.
«Маленькую страну погубить очень легко. А большую — трудно. Не надо было им лезть в Украину, это не маленькая страна, и они свою родину очень любят», - отметил он.
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По словам актера Россия будет до последнего атаковать и давить на Украину, поэтому необходимо не сдаваться, а бороться и поскорее все заканчивать. Ведь, чем дольше будет тянуться конфликт, тем сложнее Украина сможет вырваться из лап Российской Федерации.
Отметим, что Кикабидзе неоднократно говорил слова поддержки Украине в конфликте с Россией. Также он перестал посещать Россию, после того, как она напала на Грузию в 2008 году.
Легендарный артист обвинил Россию в развязывании войны в 2008 году и рассказал, как президент РФ хочет достигнуть своей цели - "власти над миром".
Он считает Владимира Путина “потенциальным диктатором”, который якобы стремится разделить сферы влияния в мире с американским президентом Дональдом Трампом и обвинил Россию в развязывании войны в Южной Осетии.
Кроме того, советский актер и певец уверен, что Крым является территорией Украины, а Россия – оккупант.
Напомним, что Вахтанг Кикабидзе умер: появилось срочное заявление о кончине большого друга Украины.
Как сообщала Politeka, Кикабидзе поразил смелым обращением к Зеленскому.
Также Politeka писала, что объединение Зеленского с Кикабидзе раззадорило украинцев.