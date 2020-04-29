Відомий російський режисер і продюсер Павло Лунгін влучно висловився про путінський режим

Він вважає, що президент Росії Володимир Путін поставив навколо себе «залізну завісу», подібну до того, яка спостерігалася в часи СРСР, а також привчив росіян до пасивності, яку вони не зможуть подолати ще десятки років.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Собеседник.

«Путін абсолютно закритий, ми нічого не знаємо про нього. У цьому сенсі – у сенсі залізної завіси між нами і владою – радянська влада повернулася; в іншому, звичайно, все інше», — поділився своєю думкою режисер, відповідаючи на питання про те, чи міг би Путін стати головним героєм кінострічки.

Також Лугін додав, що стабільність влади, яку створив Путін у Росії, зробила росіян пасивними — вони втратили здатність чинити опір і відстоювати свої права.

«Ми будемо жити так ще довго, незалежно від того, з Путіним або без Путіна. У Франції я цієї стабільності не відчуваю, в Англії її немає і близько, а в Росії є і буде ще років двадцять як мінімум», — відзначає сценарист.

Також він зізнався, що не проти зняти фільм про події на Донбасі, але дуже боїться, що його не пропустить і не схвалить цензура.

Лунгін розповідає, що хотів би покласти в основу картини історію подій на Донбасі очима добровольця, який виявився б «засланим козачком» і «місцевого начальника» самопроголошеної влади.

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