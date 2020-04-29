Известный российский режиссер и продюсер Павел Лунгин метко высказался о путинском режиме

Он считает, что президент России Владимир Путин воздвиг вокруг себя «железный занавес», подобный тому, который наблюдался во времена СССР, а также приучил россиян к пассивности, которую они не смогут преодолеть еще десятки лет.

Об этом он рассказал в интервью изданию Собеседник.

«Путин абсолютно закрыт, мы ничего не знаем про него. В этом смысле – в смысле железного занавеса между нами и властью – советская власть вернулась; в остальном, конечно, все другое», — поделился своим мнением режиссер, отвечая на вопрос о том, мог бы Путин стать главным героем кинокартины.

Также Лугин добавил, что стабильность власти, которую создал Путин в России, сделала россиян пассивными — они утратили способность сопротивляться и отстаивать свои права.

«Мы будем жить так еще долго, вне зависимости от того, с Путиным или без Путина. Во Франции я этой стабильности не чувствую, в Англии ее нет и близко, а в России есть и будет еще лет двадцать как минимум», — отмечает сценарист.

Также он признался, что непротив снять фильм о событиях на Донбассе, но очень боится, что его не пропустит и не одобрит цензура.

Лунгин рассказывает, что хотел бы положить в основу картины историю событий на Донбассе глазами добровольца, который оказался бы «засланным казачком» и «местного начальника» самопровозглашенной власти.

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