Американський співак і режисер, найбільш відомий як засновник і вокаліст репкор-групи Limp Bizkit Фред Дерст зробив скандальну заяву про Крим і Володимира Путіна

Дерст заявляв, що залюбки б купив собі будиночок в Криму і здобув паспорт Росії. Однак він не хоче втрачати американського громадянства, адже в США живе син музиканта.

Після анексії Криму, Дерст написав у листі Аксьонову, що планує знімати в Криму фільми і серіали, які б дозволили вивести Росію "на високий рівень в цьому бізнесі". Крім того, він обіцяв звеличувати Путіна в США, а також переконати всіх, як прекрасна насправді Росія.

За словами Дерста, якщо в Криму дійсно буде будуватися аналог Беверлі-Хіллз, він гарантує, що слідом за ним туди переїдуть "інші творчі американці з кіноіндустрії та шоу-бізнесу".

"Я можу допомогти американцям зрозуміти, як прекрасна Росія. Я буду створювати фільми, серіали, музику, нові бренди в Криму. Я дійсно хочу стати частиною великого майбутнього Криму та Росії. І зараз саме час будувати цей світ", - заявляв він у зверненні до окупаційної влади Криму.

Він також висловив бажання подружитися з президентом РФ Володимиром Путіним, який, як він вважає, "відмінний хлопець".

"Я думаю, що я міг би стати другом президента Путіна. Впевнений в цьому. Я думаю, що президент Путін дізнається, що я за людина, подивившись мені в очі, і зрозуміє, що у нього є союзник, який допоможе у багатьох речах. Я допоможу всій Росії. Я впевнений, що ми можемо зробити багато важливих справ разом і це допоможе Росії і допоможе людям по всьому світу зрозуміти, що Путін — чудовий хлопець з чіткими моральними принципами і хороша людина", - резюмував скандальний виконавець.

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