Американский певец и режиссер, наиболее известен как основатель и вокалист рэпкор-группы Limp Bizkit Фред Дерст сделал скандальное заявление о Крыме и Владимире Путине

Дерст заявлял, что охотно бы купил себе домик в Крыму и получил бы паспорт России. Однако он не хочет терять американского гражданства, ведь в США живет сын музыканта.

После аннексии Крыма, Дерст написал в письме Аксенову, что планирует снимать в Крыму фильмы и сериалы, которые бы позволили вывести Россию "на высокий уровень в этом бизнесе". Кроме того, он обещал возвеличивать Путина в США, а также убедить всех, как прекрасна на самом деле Россия.

По словам Дерста, если в Крыму действительно будет строиться аналог Беверли-Хиллз, он гарантирует, что вслед за ним туда переедут "и другие творческие американцы из киноиндустрии и шоу-бизнеса".

"Я могу помочь американцам понять, как прекрасна Россия. Я буду создавать фильмы, сериалы, музыку, новые бренды в Крыму. Я действительно хочу стать частью великого будущего Крыма и России. И сейчас самое время строить этот мир", - заявлял он в обращении к оккупационным властям Крыма.

Он также выразил желание подружиться с президентом РФ Владимиром Путиным, который, как он считает, "отличный парень".

"Я думаю, что я мог бы стать другом президента Путина. Уверен в этом. Я думаю, что президент Путин узнает, что я за человек, посмотрев мне в глаза, и поймет, что у него есть союзник, который поможет во многих вещах. Я помогу всей России. Я уверен, что мы можем сделать много важных дел вместе и это поможет России и поможет людям по всему миру понять, что Путин — отличный парень с четкими моральными принципами и хороший человек", - резюмировал скандальный исполнитель.

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