Російський письменник Захар Прилєпін, який воював за терористичну "ДНР", вважає що Крим дістався Україні абсолютно випадково



За його словами, за 23 роки української незалежності так і не став українським.

"Там в основному живе російське населення, яке дійсно бажає повернутися в Росію. І чим би не керувався Путін — в даному випадку дійсно, за фактом, має місце братська захист російського населення, скільки б ви не ставили ці слова в лапки", - заявив терорист.

А ось злочину РФ в Україні він виправдав з легкістю:

"Для того, щоб захистити населення, довелося образити український народ — але що поробиш, так трапляється", - вважає він.

"Український народ давно перехотілося не те, що будувати спільний дім з Росією, але навіть дружелюбно сусідити. Віковічна образа на Росію — один з найважливіших основ української ідентичності: в школі там викладають історію лише в тому контексті, що Росія завжди була агресором для України (це, м'яко кажучи, не так)", - переконаний письменник.

За словами Прилєпіна, "Україна так і не привчила їх до думки, що вона їх рідна і любляча мати. Тому вони захотіли піти".

Також раніше повідомлялося, що Прилепін заявив, що Росія не дасть Польщі забрати західні області України, оскільки має намір зберегти цілісність країни для "великого спільного майбутнього"

Говорячи про можливі територіальні претензії Польщі до України, Прилепін зазначив, що зараз вона не може претендувати на поділ країни за стримуючого фактора США, але мріє здійснити свій план в майбутньому.

Нагадаємо, істеричний Прилепін «намітив» українські території.

Як повідомляла Politeka, терориста Прілепіна зганьбили свої ж: спливла правда про пригоди російських зірок на Донбасі.

Також Politeka писала, що путинист Прилепін поліз в бійку і став посміховиськом.



