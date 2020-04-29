Российский писатель Захар Прилепин, который воевал за террористическую "ДНР", считает что Крым достался Украине совершенно случайно



По его словам, за 23 года украинской независимости так и не стал украинским.

"Там в основном живёт русское население, которое действительно желает вернуться в Россию. И чем бы не руководствовался Путин — в данном случае действительно, по факту, имеет место братская защита русского населения, сколько бы вы не ставили эти слова в кавычки", - заявил террорист.

А вот преступления РФ в Украине он оправдал с легкостью:

"Для того, чтобы защитить это население, пришлось обидеть украинский народ — но что поделаешь, так случается", - считает он.

"Украинский народ давно расхотел не то, что строить общий дом с Россией, но даже дружелюбно соседствовать. Вековечная обида на Россию — одно из важнейших оснований украинской идентичности: в школе там преподают историю только в том контексте, что Россия всегда была агрессором для Украины (это, мягко говоря, не так)", - уверен писатель.

По словам Прилепина, "Украина так и не приучила их к мысли, что она их родная и любящая мать. Поэтому они захотели уйти".

Также ранее сообщалось, что Прилепин заявил, что Россия не даст Польше забрать западные области Украины, поскольку намерена сберечь целостность страны для "большого совместного будущего"

Говоря о возможных территориальных претензиях Польши к Украине, Прилепин отметил, что сейчас она не может претендовать на раздел страны из-за сдерживающего фактора США, но мечтает осуществить свой план в будущем.

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что путинист Прилепин полез в драку и стал посмешищем.



