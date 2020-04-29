Актор Володимир Талашко висловився про святкування Дня Перемоги в РФ

За його словами, закиди Росії в неправильності святкування перемоги над фашизмом не доречні.



"У Росії кажуть, що ми неправильно святкуємо 9 Травня. Не так, як треба! А як треба? Коли загинуло стільки людей, треба пити горілку і співати пісні? А може, все ж цей день провести тихо, помолитися Богу, попросити пробачення?", - зазначив він.

Також він підкреслив, що це свято в Україні відзначають правильно.

"Єдиний, хто ніколи не просив вибачення у Європи, світу, — це Росія, це комуністи. Навіть німці вибачилися перед євреями за те, що вони робили, навіть не вони, а їхні діди. Ми святкуємо цей день, але ми святкуємо саме в той день, коли був підписаний пакт про капітуляцію", - зазначив актор.

Раніше ми повідомляли, що президента Росії Володимира Путіна підняли на сміх в мережі за грандіозні плани на 9 травня, розказані людям з бункера.

«Путін: Для всіх нас саме 9 травня – це День Перемоги. Саму цю дату неможливо перенести. Ми і не будемо цього робити. Ми змусимо відступити загрозу, з якою зіткнулися сьогодні. І тоді обов'язково проведемо всі заплановані на 9 травня заходу. Зрозуміло, в нинішньому році», - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі були розгнівані подібними словами про те, що Путін, вирішивши перечекати хвороба в бункері, поки росіяни будуть піддавати себе небезпеки.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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