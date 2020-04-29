Актер Владимир Талашко высказался о праздновании Дня Победы в РФ

По его словам, упреки России в неправильности празднования победы над фашизмом не уместные.



"В России говорят, что мы неправильно празднуем 9 Мая. Не так, как надо! А как надо? Когда погибло столько людей, надо пить водку и петь песни? А может, все же этот день провести тихо, помолиться Богу, попросить прощения?", - отметил он.

Также он подчеркнул, что это праздник в Украине отмечают правильно.



"Единственный, кто никогда не просил прощения у Европы, мира, — это Россия, это коммунисты. Даже немцы извинились перед евреями за то, что они делали, даже не они, а их деды. Мы празднуем этот день, но мы празднуем именно в тот день, когда был подписан пакт о капитуляции", - отметил актер.

Ранее мы сообщали, что президента России Владимира Путина подняли на смех в сети за грандиозные планы на 9 мая, рассказанные людям из бункера.

«Путин: Для всех нас именно 9 мая – это День Победы. Саму эту дату невозможно перенести. Мы и не будем этого делать. Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Разумеется, в нынешнем году», - говорится в сообщении.

Пользователи сети были разгневаны подобными словами о том, что Путин, решив переждать болезнь в бункере, пока россияне будут подвергать себя опасности.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.