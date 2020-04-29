Російський актор та режисер Євгеній Гришковець порівняв всю Україну з емігрантами

Як повідомляє Politeka.net, свої думки знаменитість висловив у своєму блозі.

На думку Євгена Гришковця, Україна емігрувала по відношенню до Росії. Країна назавжди покинула культурний простір, але продовжує з ненавистю його згадувати.

"А перед тим, як грюкнути дверима, довго виділяють жовч з приводу того світу, в якому їм жити доводилося і доводиться… Які йдуть, їдуть, летять назавжди, які рвуть з м'ясом всі зв'язки…", - зазначив Євген Гришковець.

Режисер вважає, що Україна опинилася в незавидному становищі і не може на нього суттєво вплинути.

"Просто феномен полягає в тому, що емігрувала ціла країна", - заявив Гришковець. - "Відірвалася і опинилася в тої самої незрозумілої, невизначеною, невпорядкованого і вельми принизливій ситуації, в якій від неї мало що залежить".

Актор упевнений, що тепер об'єднання України з Росією неможливо. Всі розмови про братні народи він вважає дурними і наївними. Євген Гришковець переконаний, що Україна більше ніколи не повернеться.

"Всі розмови наших депутатів і діячів, що перебігають з одного телеефіру в інше… Розмови і заклинання про те, що ми – братські народи, що немає нікого нас ближче і неминуче зближення і повернення заблукалої і ошуканої України – все це дурниці. Емігранти не повертаються", - зазначив він.

За його словами, українці остаточно спалили мости. Як вважає Гришковець, для росіян вони "рідними по крові залишаються, а по суті – ні".

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