Российский актер и режиссер Евгений Гришковец сравнил всю Украину с эмигрантами

Как сообщает Politeka.net, свои мысли знаменитость выразил в своем блоге.

По мнению Евгения Гришковца, Украина эмигрировала по отношению к России. Страна навсегда покинула культурное пространство, но продолжает с ненавистью его вспоминать.

"А перед тем, как хлопнуть дверью, долго источают желчь по поводу того мира, в котором им жить приходилось и приходится… Которые уходят, уезжают, улетают навсегда, которые рвут с мясом все связи…", - отметил Евгений Гришковец.

Режиссер считает, что Украина оказалась в незавидном положении и не может на него существенно повлиять.

"Просто феномен заключается в том, что эмигрировала целая страна", - заявил Гришковец. - "Оторвалась и оказалась в той самой непонятной, неопределенной, неустроенной и весьма унизительной ситуации, в которой от нее мало что зависит".

Актер уверен, что теперь объединение Украины с Россией невозможно. Все разговоры о братских народах он считает глупыми и наивными. Евгений Гришковец убежден, что Украина больше никогда не вернется.

"Все разговоры наших депутатов и деятелей, перебегающих из одного телеэфира в другой… Разговоры и заклинания о том, что мы – братские народы, что нет никого нас ближе и неизбежно сближение и возвращение запутавшейся и обманутой Украины – все это глупости. Эмигранты не возвращаются", - отметил он.

По его словам, украинцы окончательно сожгли мосты. Как считает Гришковец, для россиян они "родными по крови остаются, а по сути – нет".

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