Сосо Павліашвілі поспівчував Україні через війну з Російською Федерацією

Популярний співак Сосо Павліашвілі вже більше 25 років живе в Росії, хоча сам народився у Тбілісі. Будучи грузином за походженням, артист добре пам'ятає, як важко було переживати російсько-грузинський конфлікт 2008 року.

Те, що зараз відбувається між Росією і Україною хвилює співака не менше.

Павліашвілі вважає, що через амбіції керівників не повинні страждати прості громадяни: "вони — одержимі своїми амбіціями і гординею люди, які називають це патріотизмом".

"Патріотизм і віра в свою країну залежить від того, коли ти при владі і робиш те, щоб покращити життя свого народу, а не свою особисто. Подивіться, скільки мільйонів людей з України працюють в Росії? Скільки мільйонів трудівників, порядних, чудових, сумлінних людей? Ворожнеча з Росією ніколи нікому не приносила і не принесе користь. На жаль, історія постійно повертається. Україна для мене — це частина життя, частинка мого серця. Я обожнюю Україну, людей, які там живуть" – каже артист.

Також раніше повідомлялося, що грузинська співачка Ніно Катамадзе заявила, що відтепер президент Росії Володимир Путін є не тільки агресором і ворогом для її країни і співвітчизників, але і її особистим.

Співачку дуже обурила поява депутата Держдуми Сергія Гаврилова на місці спікера грузинського парламенту. Нагадаємо, проти нього свого часу вийшли сотні тисяч грузин і почали вимагати відставки політика.

Нагадаємо, що Газманов повідав, як росіяни "врятували" Крим від України

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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