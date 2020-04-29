Сосо Павлиашвили посочувствовал Украине из-за войны с Российской Федерацией

Популярный певец Сосо Павлиашвили уже более 25 лет живет в России, хотя сам родился в Тбилиси. Будучи грузином по происхождению, артист хорошо помнит, как тяжело было переживать российско-грузинский конфликт 2008 года.

То, что сейчас происходит между Россией и Украиной волнует певца не меньше.

Павлиашвили считает, что из-за амбиций руководителей не должны страдать простые граждане: "они — одержимые своими амбициями и гордыней люди, называющие это патриотизмом".

"Патриотизм и вера в свою страну зависит от того, когда ты у власти и делаешь то, чтобы улучшить жизнь своего народа, а не свою лично. Посмотрите, сколько миллионов людей из Украины трудятся в России? Сколько миллионов тружеников, порядочных, замечательных, добросовестных людей? Вражда с Россией никогда никому не приносила и не принесет пользу. К сожалению, история постоянно возвращается. Украина для меня — это часть жизни, частица моего сердца. Я обожаю Украину, людей, которые там живут" – говорит артист.

Также ранее сообщалось, что грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что отныне президент России Владимир Путин является не только агрессором и врагом для ее страны и соотечественников, но и ее личным.

Певицу очень возмутило появление депутата Госдумы Сергея Гаврилова на месте спикера грузинского парламента. Напомним, против него в свое время вышли сотни тысяч грузин и начали требовать отставки политика.

Напомним, что Газманов поведал, как россияне "спасли" Крым от Украины.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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