З кожним роком російської окупації права і свободи кримчан урізуються все більше і більше

Росіяни захоплюють під забудову дикі пляжі, закривають для відвідування заповідні зони, забудовуючи їх, а тепер добралися і до туристичних перлин півострова, передає Politeka.net.

Блогер RoksolanaToday&Крым25% опублікувала у своєму Twitter фотографії дороги до водоспаду Коба-Чаїр в Балаклавському районі, прохід до якого тепер закритий.

«Перекритий доступ. Тільки за бабки. Орендуй, плати, проходь! Просто пройти до води помилуватися – виключено! Зле биччя охорона на вході», – підписала знімки автор.

Коба-Чаїр – це підковоподібний грот з потужними натіками і водоспадом у скельному обриві. Знаходиться в Балаклавському районі Криму, в скельному обриві за 250 метрів на південний схід від села Рідне (стара назва села Уппа), вище ставка.

Водоспад примітний тим, що він падає прямо в озеро, розташоване в мальовничій кам'яній ущелині. Особливо вражає його вигляд з околиці села з обриву, протилежного гроту.

Водоспад слабенький і не високий, але разом з озером і гротом Коба-Чаїр з натіками створює унікальний за красою природний комплекс і це, схоже, самий оригінальний водоспад Криму. Його висота не більше шести метрів. Він бере початок від струмочка з річки Уппа і падає в озеро зі стрімкої кам'яної стіни.

Раніше ми писали про те, що окупанти без докорів совісті відрізають шматки землі прямо на березі моря і будують там маєтки, готелі і так далі.

«Пляж Еврика, на схід від Алушти. Один з небагатьох диких пляжів, що залишилися на ПБК, пустили під забудову. Туди навіть дістатися складно, але сволота дісталися», – пишуть в мережі.

На кадрах – частина пляжу, огороджена металевим парканом, за якою видніється будівництво. Швидше за все, тут буде черговий готель або маєток на пару-трійку поверхів.

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