С каждым годом российской оккупации права и свободы крымчан урезаются все больше и больше

Россияне захватывают под застройку дикие пляжи, закрывают для посещения заповедные зоны, застраивая их, а теперь добрались и до туристических жемчужин полуострова, передает Politeka.net.

Блогер RoksolanaToday&Крым25% опубликовала в своем Twitter фотографии дороги к водопаду Коба-Чаир в Балаклавском районе, проход к которому теперь закрыт.

«Перекрыт доступ. Только за бабки. Арендуй, плати, проходи! Просто пройти к воде полюбоваться – исключено! Злое бычье охрана на входе», – подписала снимки автор.

Коба-Чаир – это подковообразный грот с мощными натёками и водопадом в скальном обрыве. Находится в Балаклавском районе Крыма, в скальном обрыве в 250 метрах к юго-востоку от села Родного (старое название села Уппа), выше пруда.

Водопад примечателен тем, что он падает прямо в озеро, которое расположено в живописном каменном ущелье. Особенно впечатляет его вид с окраины села с обрыва, противоположного гроту.

Водопад слабенький и не высокий, но вместе с озером и гротом Коба-Чаир с натёками создает уникальный по красоте природный комплекс и это, похоже, самый оригинальный водопад Крыма. Его высота не больше шести метров. Он берет начало от ручейка из реки Уппа и падает в озеро с отвесной скальной стены.

Ранее мы писали о том, что оккупанты без зазрения совести отхватывают куски земли прямо на берегу моря и строят там особняки, отели и так далее.

«Пляж Эврика, восточнее Алушты. Один из немногих диких пляжей, оставшихся на ЮБК, пустили под застройку. Туда даже добраться то сложно, но сволочи добрались», – пишут в сети.

На кадрах – часть пляжа, огороженная металлическим забором, за которой виднеется стройка. Скорее всего, здесь будет очередной отель или особняк на пару-тройку этажей.

Напомним, Поклонская решила помирить Украину и РФ с помощью коронавируса.

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