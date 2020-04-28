Колишній український боксер Володимир Кличко впевнений, що між Україною і Росією настане мир

Крім того, він упевнений, що всі будуть лише дивуватися, що колись країни воювали, заявив він в інтерв'ю журналу Brand Eins.



"Я переконаний у тому, що відносини між нашими країнами скоро покращаться. І після цього багато будуть питати себе, як могло дійти до такого, що братні народи опинилися в стадії війни. Що один з них напав, а інший був змушений захищатися. У те, що цей час настане, я не сумніваюся", заявив Кличко.

Також він відзначив позитив, який Україна отримала через конфлікт з РФ.



"В на час, коли на сході триває війна, не можна говорити, що справи йдуть добре. Але і позитивні сторони. Складні часи об'єднують людей. Те, що українці, починаючи з цього літа, можуть без віз їздити в Європейський союз, однозначно гарний розвиток подій. Ми знаходимося в тій фазі, коли ми тільки народжуємося як країна, як нація, як суспільство. Це болючий процес. Але я оптиміст", - уклав він.



А ось український футболіст Рустам Худжамов має зовсім інше бачення ситуації, що склалася.

З приводу примирення з РФ він категоричний:

"Йдемо дружити з Росією, так? Для чого дружити з тим, хто повбивав багато українців? Не тільки зараз, а з 1917-го по 1990-й. Найдієвіший з такими людьми – залишити їх і не чіпати", - заявив він.

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