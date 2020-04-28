Бывший украинский боксер Владимир Кличко уверен, что между Украиной и Россией наступит мир

Кроме того, он уверен, что все будут лишь недоумевать, что когда-то страны воевали, заявил он в интервью журналу Brand Eins.



"Я убеждён в том, что отношения между нашими странами скоро улучшатся. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались в стадии войны. Что один из них напал, а другой был вынужден защищаться. В том, что это время настанет, я не сомневаюсь", — заявил Кличко.

Также он выделил позитив, который Украина получила из-за конфликта с РФ.



"В то время, когда на востоке продолжается война, нельзя говорить, что дела идут хорошо. Но есть и позитивные стороны. Сложные времена объединяют людей. То, что украинцы, начиная с этого лета, могут без виз ездить в Европейский союз, — однозначно хорошее развитие событий. Мы находимся в той фазе, когда мы только рождаемся как страна, как нация, как общество. Это болезненный процесс. Но я — оптимист", - заключил он.



А вот украинский футболист Рустам Худжамов имеет совсем иное видение сложившейся ситуации.

По поводу примирения с РФ он категоричен:

"Идем дружить с Россией, да? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917-го по 1990-й. Самое действенное с такими людьми – оставить их и не трогать", - заявил он.

Напомним, "если надел вышиванку - ты патриот": экс-динамовец Морозюк резко высказался об украинцах.

Как сообщала Politeka, Усик высказался об аннексии Крыма: "Стало неудобно ездить".

Также Politeka писала, что футболист Худжамов набросился на Усика из-за высказываний о России: "Загнать в резервацию".