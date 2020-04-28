Не забув він і про Донбас

Екс-президент СРСР Михайло Горбачов заявив про те, що причиною конфлікту на території України є зрив перебудови, а анексію Криму потрібно "вітати"

"Не буду тут докладно говорити про українському конфлікті. Його глибинна причина - у зриві перебудови, у безвідповідальних рішеннях, які були прийняті в Біловезькій пущі керівниками Росії, України та Білорусі ", - вважає Горбачов

Крім того, він упевнений, що в цьому всі сторони виявилися переможеними.

"Ніхто від цього не виграв. Програли всі", - додав колишній політик.

Михайло Горбачов вважає, що анексію Криму необхідно вітати, так як півострів у свій час передали мало не насильно.



"Якщо раніше Крим приєднали до України за радянськими законами, не питаючи народ, то зараз сам народ вирішив виправити цю помилку. Це треба вітати, а не оголошувати за це санкції", – впевнений Горбачов.

Раніше Михайло Горбачов розкрив правду про чинного президента РФ. Михайло Горбачов заявив, що Володимир Путін тричі призначав йому зустрічі, які так і не відбулися.

Колишній президент СРСР розповів, що в житті сучасного президента Росії досить багато розваг. Всупереч думці про постійну зайнятість і строгості, Володимир Путін часто потурає своїм людським примхам. Не вирішується зробити тільки одне.

Нагадаємо, Путін видав всю свою сутність одним вчинком: «Куди прийшов, там і напаскудив».

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