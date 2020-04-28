На Луганщині виявили масове поховання бойовиків, які воювали за «ЛНР»

Фотографіями, зробленими в Стаханові (Кадіївка, – ред.), поділився на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук блогер Серж Сергєв.

«Кладовище іхтамнєтов в дірі, Стаханов. Жертви путенської пропаганди», – підписав він знімки.

На одному з фото можна побачити величезну кількість могил, які йдуть прямо вздовж дороги. На багатьох похованнях видно таблички з даними тих, хто там лежить, хоча раніше «керівництво» всіляко приховувало присутність найманців на Донбасі.

Тут же можна побачити танк на постаменті. На ньому красується напис: «Пам'яті полеглих будемо гідні. Воїнам, які віддали життя за рідну землю, від 6-го гвардійського окремого мотострілецького козацького полку імені Платова».

Раніше ми розповідали про те, що на окупованих територіях продовжується масова паспортизація, і новоспечені «росіяни» разом з громадянством отримують ще один «бонус», до якого ні вони, ні тим більше, їх родичі, які увірували в райське життя в Росії, були, м'яко кажучи, не готові. Мова йде про призов в армію РФ.

Призов уродженців Донбасу в російську армію підтвердили в оборонному відомстві країни-агресора.

Спочатку, поки паспортизація не була настільки масовою, жителі ОРДЛО не вірили у такий розклад, і тих, хто говорив про це, називали «панікерами», «укропськими агентами» й «сбушниками». Однак тепер ситуація серйозно змінилася.

«Зараз в ОРДЛО всі, хто досяг 18-річного віку, мають «паспорти республік» і понад 80% з них — паспорти громадян РФ. Тому призов став масовим. І його не приховати. Обурені мами-тата з ОРДЛО почали писати листи «путінському султанату», тобто в усі інстанції «республік» й РФ, мовляв, дитяток ображають, РФ не визнала офіційно «л-днр», а от як же призивають синочка», – написала у своєму блозі Олена Степова.

При цьому жителів Донбасу «заспокоїли», що їх нащадків насильно призивати ніхто не буде, і щоб потрапити в російську армію, їм потрібно прописатися на території РФ.

Нагадаємо, коронавірус прорвався в "ДНР", у бойовиків паніка.

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