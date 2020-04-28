На Луганщине обнаружили массовое захоронение боевиков, которые воевали за «ЛНР»

Фотографиями, сделанными в Стаханове (Кадиевка, – ред.), поделился на своей странице в социальной сети Фейсбук блогер Серж Сергев.

«Кладбище ихтамнетов в дыре, Стаханов. Жертвы путенской пропаганды», – подписал он снимки.

На одном из фото можно увидеть огромное количество могил, которые идут прямо вдоль дороги. На многих захоронениях видны таблички с данными тех, кто там лежит, хотя ранее «руководство» всячески скрывало присутствие наемников на Донбассе.

Тут же можно увидеть танк на постаменте. На нем красуется надпись: «Памяти павших будем достойны. Воинам, отдавшим жизнь за родную землю, от 6-го гвардейского отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова».

Ранее мы рассказывали о том, что на оккупированных территориях продолжается массовая паспортизация, и новоиспеченные «россияне» вместе с гражданством получают еще один «бонус», к которому ни они, ни тем более, их родственники, уверовавшие в райскую жизнь в России, были, мягко говоря, не готовы. Речь идет о призыве в армию РФ.

Призыв уроженцев Донбасса в российскую армию подтвердили в оборонном ведомстве страны-агрессора.

Поначалу, пока паспортизация не была настолько массовой, жители ОРДЛО не верили в такой расклад, и тех, кто говорил об этом, называли «паникерами», «укропскими агентами» и «сбушниками». Однако теперь ситуация серьезно изменилась.

«Сейчас в ОРДЛО все достигшие 18-летнего возраста имеют «паспорта республик» и более 80% из них — паспорта граждан РФ. Поэтому призыв стал массовым. И его не скрыть. Возмущенные мамы-папы из ОРДЛО начали писать письма «путинскому султанату», то есть во все инстанции «республик» и РФ, мол, дитятков обижают, РФ же не признала официально «л-днр», а вот как же призывают сыночка», – написала в своем блоге Елена Степовая.

При этом жителей Донбасса «успокоили», что их отпрысков насильно призывать никто не будет, и чтобы попасть в российскую армию, им нужно прописаться на территории РФ.

Напомним, коронавирус прорвался в "ДНР", у боевиков паника.

Как сообщала Politeka, Путин бросил Донбасс.

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