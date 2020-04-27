Екс-нардеп від «Свободи» Ірина Фаріон порахувала потрібним бити російськомовних українців
За її словами, з такими людьми не варто навіть розмовляти"
"Нічого не збираюся ним говорити, просто знімаєш туфлі і даєш по пиці, і все. З такими не говорять, їм нічого не доводять, їх маргіналізують, їх викидають за маргінес суспільства. Вони завели війну в країну, вони - автори війни. Вони - автори понад 11 тисяч вбитих на фронті. З тими людьми розмови не повинно бути ніякого. Тільки питання сили", — висловилася вона.
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Вона впевнена, що Україна має наслідувати приклад Чехії, яка в 1918 році, після 300 років німецької експансії, вислала з країни не бажають вивчати чеську мову.
"Їх реально спакували і вивезли. Чехи щасливі, і німці щасливі. Зате ми з ними панькаймося досі і вважаємо, що з ними треба про щось говорити. Ні! Пили до Путіна, кордони відкриті!", - гнівно сказала Фаріон.
Нагадаємо, ветеран ЗСУ влучив у мовний скандал в поїзді.
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Також Politeka писала, Ирина Фаріон видала нову порцію марення, порівнявши російськомовне населення України з ЛГБТ-спільнотою.