Екс-нардеп від «Свободи» Ірина Фаріон  порахувала потрібним бити російськомовних українців

За її словами, з такими людьми не варто навіть розмовляти"

"Нічого не збираюся ним говорити, просто знімаєш туфлі і даєш по пиці, і все. З такими не говорять, їм нічого не доводять, їх маргіналізують, їх викидають за маргінес суспільства. Вони завели війну в країну, вони - автори війни. Вони - автори понад 11 тисяч вбитих на фронті. З тими людьми розмови не повинно бути ніякого. Тільки питання сили", — висловилася вона.

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ирина фарион

Вона впевнена, що Україна має наслідувати приклад  Чехії, яка в 1918 році, після 300 років німецької експансії, вислала з країни не бажають вивчати чеську мову.

Ирина Фарион

"Їх реально спакували і вивезли. Чехи щасливі, і німці щасливі. Зате ми з ними панькаймося досі і вважаємо, що з ними треба про щось говорити. Ні! Пили до Путіна, кордони відкриті!", - гнівно сказала Фаріон.

Відзначимо, що вона регулярно в такому злісному тоні висловлюється про українців, які говорять російською мовою.
 
Раніше, Фаріон назвала їх "розумово відсталими" . Крім того, вона впевнена, що саме через них і почалася вона в Україні.