Экс-нардеп от «Свободы» Ирина Фарион посчитала нужным избивать русскоязычных украинцев

По ее словам, с "такими людьми не стоит даже разговаривать"

"Ничего не собираюсь им говорить, просто снимаешь туфли и даешь по роже, и все. С такими не говорят, им ничего не доказывают, их маргинализируют, их выбрасывают за маргинес общества. Они завели войну в страну, они — авторы войны. Они — авторы более 11 тысяч убитых на фронте. С теми людьми разговора не должно быть никакого. Только вопрос силы", — высказалась она.

Она уверена, что Украина должна последовать примеру Чехии, которая в 1918 году, после 300 лет немецкой экспансии, выслала из страны не желающих изучать чешский язык.

"Их реально упаковали и увезли. Чехи счастливы, и немцы счастливы. Зато мы с ними панькаемся до сих пор и считаем, что с ними надо о чем-то говорить. Нет! Пили к Путину, границы открыты!", - гневно высказалась Фарион.