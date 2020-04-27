Лідер забороненої Комуністичної партії України Петро Симоненко вважає, що на українському народі влади апробують політику його неповноцінності



Таку заяву політик-утікач зробив в ефірі пропагандистської програми на російському ТБ.



Він упевнений, що моральні та культурні основи українців знищуються.

"Адже в Україні сьогодні політика проводиться, за всі ці роки, українською мовою меншовартості українського народу, тобто меншовартості українського народу. Адже для цього підготовлена вся база, люмпенізація колосальна, інтелект по суті справи знищується", — вважає він.

Крім того, він звернув увагу, що РФ у зв'язку з цим потрібно бути уважніше.

"Тут вже закладені колосальні основи для руйнування не тільки українського суспільства. Я підтримую тих, хто сказав, що і в Росії треба сьогодні дуже уважно ставитися до того, що в Україні вже проведено повністю експеримент, як вони будуть діяти, придушуючи будь, хто сьогодні стоїть на їх шляху", — сказав він.

Відзначимо, що 2 лютого 2019 року ЦВК відмовила Петру Симоненко в реєстрації кандидатом на виборах президента 31 березня 2019 року, згідно із законом "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки".

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