Лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко считает, что на украинском народе власти апробируют политику его неполноценности



Такое заявление сбежавший в РФ политик сделал в эфире пропагандистской программы на российском ТВ.



Он уверен, что моральные и культурные основы украинцев уничтожаются.

"Ведь в Украине сегодня политика проводится, за все эти годы, на украинском языке "меншовартості українського народу", то есть неполноценности украинского народа. Ведь для этого подготовлена вся база, люмпенизация колоссальная, интеллект по сути дела уничтожается", — считает он.

Кроме того, он обратил внимание, что РФ в связи с этим нужно быть внимательней.

"Здесь уже заложены колоссальные основы для разрушения не только украинского общества. Я поддерживаю тех, кто сказал, что и в России надо сегодня очень внимательно относиться к тому, что в Украине уже проведен полностью эксперимент, как они будут действовать, подавляя любых, кто сегодня стоит на их пути", — заключил он.

Отметим, что 2 февраля 2019 года ЦИК отказала Петру Симоненко в регистрации кандидатом на выборах президента 31 марта 2019 года, согласно закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

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