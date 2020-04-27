Відомий композитор Володимир Бистряков впевнений, що жителі Донбасу ніколи не захочуть повернутися в Україну

Як повідомляє Politeka.net, український музикант пояснив свою позицію під час онлайн-інтерв'ю.

За словами Володимира Бистрякова, Україна не зможе повернути Донбас в такому вигляді, в якому він зараз. Композитор вважає, що місцеві жителі більше тяжіють до Росії.

"В такому стані Донбас ніколи не повернеться. Про що ви говорите? Вони ближчі до Росії. А з цим у нас ніхто не хоче рахуватися. Київ тупо насаджує Донбасу свою волю", - підкреслив знаменитість.

Володимир Бистряков додав, що мешканці Донбасу не зможуть забути жахів, пережитих під час війни. Навіть на підконтрольній частині України відбувалися сімейні трагедії:

"Я бував у тих районах Луганської області, що перебувають з нашого боку. Розмовляв з людьми, вони кажуть: «ми своїх дітей ховали на городах, а над нами летіли снаряди».

Композитор заявив, що добровольчские батальйони грабували місцевих жителів і відправляли викрадене поштою, яка працювала цілодобово і з перебоями". На думку Бистрякова, події наклали глибокий відбиток у свідомості жителів окупованих територій.

"Там же обдерли всіх до нитки і які там були порушення людських прав! Вони цього не забудуть", – зазначив Володимир Бистряков.

Нагадаємо, що відомий композитор оскандалився проросійським заявою.

Як повідомляла Politeka, у базу «Миротворця» потрапив український композитор, піаніст і шоумен Володимир Бистряков.

Також Politeka писала, що українці жорстко відреагували на проросійський заяву Бистрякова.