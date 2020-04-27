Известный композитор Владимир Быстряков уверен, что жители Донбасса никогда не захотят вернуться в Украину
Как сообщает Politeka.net, украинский музыкант объяснил свою позицию во время онлайн-интервью.
По словам Владимира Быстрякова, Украина не сможет вернуть Донбасс в таком виде, в каком он сейчас. Композитор считает, что местные жители больше тяготеют к России.
"В таком состоянии Донбасс никогда не вернется. О чем вы говорите? Они ближе к России. А с этим у нас никто не хочет считаться. Киев тупо насаждает Донбассу свою волю", - подчеркнул знаменитость.
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Владимир Быстряков добавил, что жители Донбасса не смогут забыть ужасов, пережитых во время войны. Даже на подконтрольной части Украины происходили семейные трагедии:
"Я бывал в тех районах Луганской области, что находятся с нашей стороны. Беседовал с людьми, они говорят: «мы своих детей хоронили на огородах, а над нами летели снаряды».
Композитор заявил, что добровольчские батальоны грабили местных жителей и отправляли похищенное по почте, которая работала "круглосуточно и с перебоями". По мнению Быстрякова, события наложили глубокий отпечаток в сознании жителей оккупированных территорий.
"Там же ободрали всех до нитки и какие там были нарушения человеческих прав! Они этого не забудут", – отметил Владимир Быстряков.
Напомним, что известный композитор оскандалился пророссийским заявлением.
Как сообщала Politeka, в базу «Миротворца» попал украинский композитор, пианист и шоумен Владимир Быстряков.
Также Politeka писала, что украинцы жестко отреагировали на пророссийское заявление Быстрякова.