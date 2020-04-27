Литовський і російський режисер, художній керівник Вахтанговського театру Рімас Тумінас жорстко висловився про російський менталітет

Так, Рімас Тумінас вважає, що в Росії немає героїв, а росіяни часто «опиняються у владі диявола» через свою щирість і наївність.

Такою думкою він поділився в інтерв'ю виданню Собеседник.

«У Росії немає героїв. Шкода ваших жінок, яким нема кого любити все життя. Так ставитися до жінок, до любові, до сім'ї, як російські чоловіки, неприпустимо. Причому це відбувається століттями. Все, що можуть російські чоловіки – воювати. Взяти зброю і відправитися на війну для росіян простіше, ніж працювати в полі. Так було давно. Не хочуть російські чоловіки працювати - бажають лише воювати», — пояснив режисер.

Також він порадив росіянкам звернути увагу на європейців, щоб поліпшити свій генофонд і «народжувати дітей з бізнесовою жилкою, почуттям відповідальності за свої слова і чоловічим початком».

Також він зізнався, що любить РФ і її народ, але через свої специфічні духовні якості росіяни опинилися «під влади диявола».

Він зазначив, що Росія часто опиняється у владі гріхів, адже сама це дозволяє.

«Я дуже люблю Росію, росіян людей саме за щирість і наївність. За гарну дитячу наївність. Ви дуже вразливі, тому що не закриті від небезпеки диявола. Тому Росія час від часу опиняється в його владі».