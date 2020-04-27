Литовский и российский режиссер, худрук Вахтанговского театра Римас Туминас жестко высказался о российском менталитете

Так, Римас Туминас считает, что в России нет героев, а русские часто «оказываются во власти дьявола» из-за своей искренности и наивности.

Таким мнением он поделился в интервью изданию Собеседник.

«В России нет героев. Жаль ваших женщин, которым некого любить всю жизнь. Так относиться к женщинам, к любви, к семье, как русские мужчины, недопустимо. Причем это происходит веками. Все, что могут русские мужчины – воевать. Взять оружие и отправиться на войну для русского проще, чем работать в поле. Так было давно. Не хотят русские мужчины работать - желают лишь воевать», — пояснил режиссер.

Также он посоветовал россиянкам обратить вниманием на европейцев, чтобы улучшить свой генофонд и «рожать детей с деловой жилкой, чувством ответственности за свои слова и мужским началом».

Также он признался, что любит РФ и ее народ, но из-за своих специфических душевых качеств русские оказались «во власти дьявола».

Он отметил, что Россия часто оказывается во власти грехов, ведь сама это позволяет.

«Я очень люблю Россию, русских людей именно за искренность и наивность. За красивую детскую наивность. Вы очень ранимые, потому что не закрыты от опасности дьявола. Поэтому Россия время от времени оказывается в его власти».