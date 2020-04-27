Литовский и российский режиссер, худрук Вахтанговского театра Римас Туминас жестко высказался о российском менталитете

Так, Римас Туминас считает, что в России нет героев, а русские часто «оказываются во власти дьявола» из-за своей искренности и наивности.

Таким мнением он поделился в интервью изданию Собеседник.

«В России нет героев. Жаль ваших женщин, которым некого любить всю жизнь. Так относиться к женщинам, к любви, к семье, как русские мужчины, недопустимо. Причем это происходит веками. Все, что могут русские мужчины – воевать. Взять оружие и отправиться на войну для русского проще, чем работать в поле. Так было давно. Не хотят русские мужчины работать - желают лишь воевать», — пояснил режиссер.

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Также он посоветовал россиянкам обратить вниманием на европейцев, чтобы улучшить свой генофонд и «рожать детей с деловой жилкой, чувством ответственности за свои слова и мужским началом».

Также он признался, что любит РФ и ее народ, но из-за своих специфических душевых качеств русские оказались «во власти дьявола».

Драка в России, россияне, Getty Images

Он отметил, что Россия часто оказывается во власти грехов, ведь сама это позволяет.

«Я очень люблю Россию, русских людей именно за искренность и наивность. За красивую детскую наивность. Вы очень ранимые, потому что не закрыты от опасности дьявола. Поэтому Россия время от времени оказывается в его власти».