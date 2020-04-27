Російський рок-музикант Володимир Котляров хльостко розжарив путінський режим

Він презентував злободенну композицію «Все пройде», що критикує путінський режим в РФ. Артист опублікував сольну акустичну версію пісні на YouTube-сторінці.

А в підписі до пісні різко пройшовся по реаліям Росії.

«Уже кожен розуміє, що Росія з кожною новою нахабною витівкою гопників, які узурпували владу, ще глибше провалюється на дно», – йдеться у підписі під відео.

Музикант зазначив, що зміни настають лише тоді, коли люди будуть готові до радикальних дій і щиро відчують в цьому потребу, а також зважаться «витрачати час, сили і ризикувати своїм життям». Крім того, популярний музикант підколов росіян за віру в Путіна.

«Нечисть ніколи не покине адміністративних кабінетів, більшої частини населення немає до цього справи, вона просто намагається якось вижити. Але все-таки важливо пам'ятати — не буває нічого вічного: і режими змінюються, і диктатори вмирають, як і всі люди, і в слід за смутними часами завжди настає відлига», — резюмував Котляров.

В тексті самої композиції мова йде про зміну влади і ситуацію в країні, про дорогу в світле майбутнє без диктаторів, окупації і війни і життя в процвітаючому суспільстві. В тексті пісні є відсилання до президента РФ Володимира Путіна.

«Моя Росія сидить у в'язниці. Але це пройде. Який же чорний нам випав повік!» — співає музикант в одній з рядків.



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