Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна впевнена, що Україна стане єдиним цілим з Донбасом тільки в складі РФ

Як повідомляє Politeka.net, про це співачка повідомила в коментарі на YouTube-каналі "ПоТок" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Юлія Чичеріна відкрито підтримує терористів на Сході України і регулярно дає для них концерти. Співачка вважає, що бойовики захищають жителів Донбасу:

«Я підтримую солдатів, які охороняють мирний жителів від хунти, які нападають на них зі сторони України за вказівкою Вашингтона», — такий бред вона висловила в мережі.

Юлія Чичеріна впевнена, що Україна несправедливо поступила з Донбасом, а тому ніколи не зможе повернути цей регіон:

"Донбас ніколи не повернеться до складу України. Це неможливо. Занадто грубо Україна вступила з Донбасом. Україна повернеться в Росію, разом з Донбасом, так і повинно бути, так і буде. А що робити?".

Виконавиця заявила, що на Донбасі винищують росіян. Саме тому, нібито, Росія повинна взяти їх під своє крило. Варто зазначити, що таку позицію Володимир Путін використовує повсюдно, наприклад, при окупації Криму.

"Якщо там вбивають росіян, не можуть захистити російських людей не в Росії. Доведеться всіх забирати, щоб захищати їх під своїм покровом. Бачите, як складно їх захищати на чужині", заявила скандальна зірка.

Юлія Чичеріна не впевнена, що Росія зможе захопити всю Україну. "Не будемо загадувати", - туманно зазначила вона. Зате співачка вважає, що РФ готова підім'яти під себе сусідні території і зробити їх своєю власністю.

«Звичайно, готова. А що робити? Це Росія і є. Україна – це Росія! Ми повинні їх захистити», — підкреслила вона, вирішивши не вдаватися в юридичні тонкощі.

Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.

Як писала Politeka, Чичеріна зібралася на Київ і безглуздо зганьбилася, мережа вирує.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.