Скандальная российская певица Юлия Чичерина уверена, что Украина станет единым целым с Донбассом только в составе РФ

Как сообщает Politeka.net, об этом знаменитость сообщила в комментарии на YouTube-канале "ПоТок" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Юлия Чичерина открыто поддерживает террористов на Востоке Украины и регулярно дает для них концерты. Певица считает, что боевики защищают жителей Донбасса:

«Я поддерживаю солдат, которые охраняют мирный жителей от хунты, которые нападают на них со стоны Украины по указанию Вашингтона», — такой бред она высказала в сети.

Юлия Чичерина уверена, что Украина несправедливо поступила с Донбассом, а потому никогда не сможет вернуть этот регион:

"Донбасс никогда не вернется в состав Украины. Это невозможно. Слишком грубо Украина поступила с Донбассом. Украина вернется в Россию, вместе с Донбассом, так и должно быть, так и будет. А что делать?".

Исполнительница заявила, что на Донбассе истребляют русских. Именно поэтому, якобы, Россия должна взять их под свое крыло. Стоит отметить, что такую позицию Владимир Путин использует повсеместно, например, при оккупации Крыма.

"Если там убивают русских, не могут защитить русских людей не в России. Придется всех забирать, чтобы защищать их уже под своим покровом. Видите, как сложно их защищать на чужбине", — заявила скандальная звезда.

Юлия Чичерина не уверена, что Россия сможет захватить всю Украину. "Не будем загадывать", - туманно отметила она. Зато певица считает, что РФ готова подмять под себя соседние территории и сделать их своей собственностью.

«Конечно, готова. А что делать? Это Россия и есть. Україна – це Росія! Мы должны их защитить», — подчеркнула она, решив не вдаваться в юридические тонкости.

Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.

Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.

Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.