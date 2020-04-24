Російський музикант, соліст групи "Агата Крісті" Вадим Самойлов розповів, як бачить окуповані Росією Крим і Донбас

Як повідомляє Politeka.net, рокер поділився емоціями в інтерв'ю російським ЗМІ. Він зазначив, що вже давно їздить у Крим з концертами і не відмовився від них після анексії.

За словами Вадима Самойлова, в Криму завжди панували російські настрої. Тому він їздив туди, як до себе додому.

"Неодноразово був у Криму концертами, коли він був частиною України. Але я ніколи не ставився до гастролей у Криму як до поїздки в іншу державу. Тут російського духу завжди було предостатньо. Що стосується подій 14-року, то ми були одними з перших, хто приїхав сюди виступати", похвалився Вадим Самойлов.

Він заявив, що переворот в Криму, нібито, пройшов спокійно: "м'яко, без зайвого бюрократизму, ура-патріотизму, популізму під маскою якого часто відбуваються дуже неприємні речі". За спостереженнями музиканта, на півострові все поступово міняється, в першу чергу - настрій людей: "Тонкі речі відбуваються, не можна схопити й помацати".

Вадим Самойлов стверджує, що пару разів на рік разом з колегами їздить на гастролі в самопроголошену "ДНР". Він зізнався, що надає підтримку сепаратистам і окупантам, а також вірить - вони не здадуться і продовжать вести бійню на Донбасі.

"В ДНР люди страждають і досі живуть практично на війні. Їм потрібна підтримка, вони відстоюють там руський світ. У людей, які опинилися в уповільненому тривалим конфлікті, звичайно, йде розбрід і хитання всередині: - За що ми боролися?! Але вони, звичайно ж не здадуться занадто велика ідея жити своїми цінностями, а не тими, нав'язаними, нацистко-фашистськими", - заявив соліст "Агати Крісті".

Нагадаємо, що Газманов повідав, як росіяни "врятували" Крим від України.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу.