Российский музыкант, солист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов рассказал, как видит оккупированные Россией Крым и Донбасс

Как сообщает Politeka.net, рокер поделился эмоциями в интервью российским СМИ. Он отметил, что уже давно ездит в Крым с концертами и не отказался от них после аннексии.

По словам Вадима Самойлова, в Крыму всегда царили русские настроения. Поэтому он ездил туда, как к себе домой.

"Неоднократно был в Крыму концертами, когда он был частью Украины. Но я никогда не относился к гастролям в Крыму как до поездки в другое государство. Здесь русского духа всегда было предостаточно. Что касается событий 14-года, то мы были одними из первых, кто приехал сюда выступать", похвастался Вадим Самойлов.

Он заявил, что переворот в Крыму, якобы, прошел спокойно: "мягко, без лишнего бюрократизма, ура-патриотизма, популизма под маской которого часто происходят очень неприятные вещи". По наблюдениям музыканта, на полуострове все постепенно меняется, в первую очередь - настроение людей: "Тонкие вещи происходят, нельзя схватить и потрогать".

Вадим Самойлов утверждает, что пару раз в год вместе с коллегами ездит на гастроли в самопровозглашенную "ДНР". Он признался, что оказывает поддержку сепаратистам и оккупантам, а также верит - они не сдадутся и продолжат вести бойню на Донбассе.

"В ДНР люди страдают и до сих пор живут практически на войне. Им нужна поддержка, они отстаивают там русский мир. У людей, оказавшихся в вялотекущем затянувшимся конфликте, конечно, идет разброд и шатания внутри: - За что мы боролись?! Но они, конечно же не сдадутся - слишком идея большая жить своими ценностями, а не теми, навязанными, нацистко-фашистскими", - заявил солист "Агаты Кристи".

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