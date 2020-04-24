Колишній губернатор Одеської області, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі розповів подробиці зустрічі з фракцією "Слуга народу"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Саакашвілі оцінив зустріч як дуже конструктивну та змістовну.

Також він додав, що після фракції дуже багато депутатів залишилося, щоб поспілкуватися.

При цьому, судячи з фотографій, які Саакашвілі опублікував з постом, можна зробити висновок, що спілкування після офіційної частини відбувалося в основному у вигляді селфи-сесії.

Також можна помітити, що нардепи осоромилися з порушенням карантину: всі перебувають дуже близько, замість того, щоб організовано і з урахуванням соціальної дистанції стояти в черзі для фото. Так і фотографуючись, вони збиралися більше, ніж за два - і, знову таки, ні про які півтора метрах мови не було.

Більш того, нардепи знехтували захисними маска, хтось взагалі був без них, інші зняли для фото. Сам Михеїл Саакашвілі так само весь день був без маски.

Зустріч активно коментують у мережі.

«Тут точно хтось порушує карнтин», «Ви ж пристойна людина, знайшли з ким фотографуватися», «Не знаю, хто і навіщо вкинув Саакашвілі до порядку денного, але це виглядає жалюгідно у всіх сенсах», «Ні, цей клоун повинен вийти на сцену», «так його по ходу ніхто не підтримає вже... Грузія тільки що відкликала свого посла з України в знак протесту... Так що Ведмедика обнадіяли, змусили стояти на колінах обіцяючи СН покірність... - і фсьо…», - пишуть в мережі.

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