Бывший губернатор Одесской области, экс президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал подробности встречи с фракцией "Слуга народа"
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Саакашвили оценил встречу как очень конструктивную и содержательную.
Также он добавил, что после фракции очень много депутатов осталось, чтобы пообщаться.
При этом, судя по фотографиям, которые Саакашвили опубликовал с постом, можно сделать вывод, что общение после официальной части происходило в основном в виде селфи-сессии.
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Также можно заметить, что нардепы опростоволосились с нарушением карантина: все тоят очень близко, вместо того, чтобы организованно и с учетом социальной дистанции стоять в очереди для фото. Да и фотографируясь, они собирались больше, чем по два - и, снова таки, ни о каких полутора метрах речи не было.
Более того, нардепы пренебрегли защитными маска, кто-то вообще был без них, другие сняли для фото. Сам Михеил Саакашвили так же весь день был без маски.
Встречу активно комментируют в сети.
«Тут точно кто-то нарушает карнтин», «Вы же приличный человек, нашли с кем фотографироваться», «Не знаю, кто и зачем вбросил Саакашвили в повестку дня, но это жалкое зрелище во всех смыслах», «Нет, этот клоун должен выйти на сцену», «да его по ходу никто не поддержит уже... Грузия только что отозвала своего посла с Украины в знак протеста... Так что Мишку обнадежили, заставили стоять на коленах обещая СН покорность... - и фсе…», - пишут в сети.
Напомним, Саакашвили упрашивает назначить его в Кабмин, «Слуги» раскрыли детали похождений: «Очаровывает».
Как сообщала Politeka, в Украине неоднозначно восприняли возвращение Саакашвили: "Выдать его Грузии".
Также Politeka писала, что радостный Саакашвили объявил украинцам о возвращении в Кабмин.