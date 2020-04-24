Бывший губернатор Одесской области, экс президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал подробности встречи с фракцией "Слуга народа"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Саакашвили оценил встречу как очень конструктивную и содержательную.

Также он добавил, что после фракции очень много депутатов осталось, чтобы пообщаться.

При этом, судя по фотографиям, которые Саакашвили опубликовал с постом, можно сделать вывод, что общение после официальной части происходило в основном в виде селфи-сессии.

Также можно заметить, что нардепы опростоволосились с нарушением карантина: все тоят очень близко, вместо того, чтобы организованно и с учетом социальной дистанции стоять в очереди для фото. Да и фотографируясь, они собирались больше, чем по два - и, снова таки, ни о каких полутора метрах речи не было.

Более того, нардепы пренебрегли защитными маска, кто-то вообще был без них, другие сняли для фото. Сам Михеил Саакашвили так же весь день был без маски.

Встречу активно комментируют в сети.

«Тут точно кто-то нарушает карнтин», «Вы же приличный человек, нашли с кем фотографироваться», «Не знаю, кто и зачем вбросил Саакашвили в повестку дня, но это жалкое зрелище во всех смыслах», «Нет, этот клоун должен выйти на сцену», «да его по ходу никто не поддержит уже... Грузия только что отозвала своего посла с Украины в знак протеста... Так что Мишку обнадежили, заставили стоять на коленах обещая СН покорность... - и фсе…», - пишут в сети.

Напомним, Саакашвили упрашивает назначить его в Кабмин, «Слуги» раскрыли детали похождений: «Очаровывает».

Как сообщала Politeka, в Украине неоднозначно восприняли возвращение Саакашвили: "Выдать его Грузии".

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