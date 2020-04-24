Знаменитий радянський і російський актор Олександр Панкратов-Чорний зробив дивну заяву про життя на Донбасі

Актор не одного разу виступав перед терористичними групами "ДНР" і "ЛНР", виявляючи їм безмежну підтримку. А в одному з інтерв'ю Олександр Панкратов-Чорний поділився своїм баченням того, що відбувається в Україні (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Те, що нам показували по телебаченню – це лише шматочки подій, що відбуваються. Але коли я побачив своїми очима всю трагічність ситуації на Донбасі, то це справило на мене колосальне враження", – сказав артист.

Він повністю повторив всі пропагандистські штампи про "бандерівців", "фашистів", "рабів" і "хлопчиків в трусиках".

"Люди гинуть, борючись за свою честь. Навіть діти брали участь у бойових діях. Жінка в Донецьку стала командиром батальйону... у мене в Києві друзі-артисти вночі приходять, бояться, а раптом побачать. Залякані люди! У мене пилку в аеропорту для нігтів відібрали! "Вам дозволено, москалям, а нам – ні!". Образливо, хамлять! Бандерівці і 20 років пропаганди будуть тривати довго, вони не заспокояться! Вони (українці) виходять зі смолоскипами, вони не хочуть працювати, хочуть мати рабів, за рахунок яких можуть жити", - заявив він.

Також раніше повідомлялося, що легендарний російський рок-музикант Гарік Сукачов висловив свою позицію з приводу війни на Донбасі. Сукачов вважає, що РФ винна лише в тому, що захищає свої інтереси і ніякої відповідальності за свої дії вона нести не повинна.

На зауваження про те, що ж є російські військові, наприклад, псковські десантники, які також помирають на Донбасі і ніхто не відповідає за їх смерті, навіть генерали або Верховний Головнокомандувач зірка відповіла, що це їхня робота, і вони просто виконують свою задачу.

Нагадаємо, що Газманов повідав, як росіяни "врятували" Крим від України

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу.