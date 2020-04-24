Знаменитый советский и российский актер Александр Панкратов-Черный сделал странное заявление о жизни на Донбассе

Актер не один раз выступал перед террористическими группами "ДНР" и "ЛНР", выказывая им безграничную поддержку. А в одном из интервью Александр Панкратов-Черный поделился своим видением происходящего в Украине (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"То, что нам показывали по телевидению – это только кусочки происходящих событий. Но когда я увидел своими глазами всю трагичность ситуации на Донбассе, то это произвело на меня колоссальное впечатление", – сказал артист.

Он полностью повторил все пропагандистские штампы о "бандеровцах", "фашистах", "рабах" и "мальчиках в трусиках".

"Люди погибают, борясь за свою честь. Даже дети брали участие в боевых действиях. Женщина в Донецке стала командиром батальона... У меня в Киеве друзья-артисты ночью приходят, боятся, а вдруг увидят. Запуганные люди! У меня пилку в аэропорту для ногтей отобрали! "Вам разрешено, москалям, а нам – нет!". Оскорбительно, хамят! Бандеровцы и 20 лет пропаганды будут длиться долго, они не успокоятся! Они (украинцы) выходят с факелами, они не хотят работать, хотят иметь рабов, за счет которых могут жить", - заявил он.

Также ранне сообщалось, что легендарный российский рок-музыкант Гарик Сукачев высказал свою позицию по поводу войны на Донбассе. Сукачев считает, что РФ виновата лишь в том, что защищает свои интересы и никакой ответственности за свои действия она нести не должна.

На замечание о том, что есть же русские военные, например, псковские десантники, которые также умирают на Донбассе и никто не в ответе за их смерти, даже генералы или Верховный Главнокомандующий звезда ответила, что это их работа и они просто выполняют свою задачу.

Напомним, что Газманов поведал, как россияне "спасли" Крым от Украины

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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