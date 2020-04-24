Окупанти продовжують дерибанити анексований Крим, залишаючи місцевим жителям все менше можливості насолоджуватися природними красотами півострова

Після того, як Росія підло вкрала Крим в України, заїжджі товстосуми почали відчужувати природоохранние зони, захоплювати пляжі, зводити багатоповерхівки біля моря і так далі, передає Politеka.net.

Тепер окупанти без докорів совісті відрізають шматки землі прямо на березі моря і будують там особняки, готелі і так далі.

Чергове тому підтвердження опублікувала на своїй сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%

«Пляж Еврика, на схід від Алушти. Один з небагатьох диких пляжів, що залишилися на ПБК, пустили під забудову. Туди навіть дістатися складно, але сволота дісталася», – підписала вона знімки.

На кадрах – частина пляжу, огороджена металевим парканом, за якою видніється будівництво. Швидше за все, тут буде черговий готель або особняк на пару-трійку поверхів.

Раніше ми писали, що російська актриса Лія Ахеджакова вважає: Росія безцеремонно вкрала територію України. Будучи росіянкою, вона, тим не менш, засуджує анексію Криму з боку Російської Федерації. Зірка порівнює дії росіян з крадіжкою житлоплощі у людини, яка зіткнулася з серйозними проблемами.

«Я весь Крим об'їздила, він частина мого життя. Але це абсолютно не виправдовує злодійство. Я вважаю, що Крим належить Україні. Як це можна - віджати житлоплощу у сусіда? Особливо коли в домі у нього проблеми», – заявила вона.

Ми також розповідали про те, що гроші, які Росія нібито планувала вкласти в розвиток туристичної інфраструктури Криму і перетворення його в оздоровницю всеросійського масштабу, вирішили витратити на більш перспективний з точки зору Кремля курорт. Тепер у рекреаційно-оздоровчий і туристичний центр Росії обіцяють перетворити Дагестан.

Нагадаємо, Поклонська вирішила помирити Україну й РФ з допомогою коронавіруса.

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