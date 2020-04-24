Оккупанты продолжают дерибанить аннексированный Крым, оставляя местным жителям все меньше возможности наслаждаться природными красотами полуострова

После того, как Россия подло украла Крым у Украины, понаехавшие толстосумы начали отчуждать природоохранние зоны, захватывать пляжи, возводить многоэтажки у моря и так далее, передает Politеka.net.

Теперь оккупанты без зазрения совести отхватывают куски земли прямо на берегу моря и строят там особняки, отели и так далее.

Очередное тому подтверждение опубликовала на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%

«Пляж Эврика, восточнее Алушты. Один из немногих диких пляжей оставшихся на ЮБК, пустили под застройку. Туда даже добраться то сложно, но сволочи добрались», – подписала она снимки.

На кадрах – часть пляжа, огороженная металлическим забором, за которой виднеется стройка. Скорее всего, здесь будет очередной отель или особняк на пару-тройку этажей.

Ранее мы писали, что российская актриса Лия Ахеджакова считает: Россия бесцеремонно украла территорию Украины. Будучи россиянкой, она, тем не менее, осуждает аннексию Крыма со стороны Российской Федерации. Звезда сравнивает действия россиян с кражей жилплощади у человека, который столкнулся с серьезными проблемами.

«Я Крым весь объездила, он часть моей жизни. Но это абсолютно не оправдывает воровство. Я считаю: Крым принадлежит Украине. Как это можно - отжать жилплощадь у соседа? Особенно когда в доме у него проблемы», – заявила она.

Мы также рассказывали о том, что деньги, которые Россия якобы планировала вложить в развитие туристической инфраструктуры Крыма и превращение его в здравницу всероссийского масштаба, решили потратить на более перспективный с точки зрения Кремля курорт. Теперь в рекреационно-оздоровительный и туристический центр России обещают превратить Дагестан.

Напомним, Поклонская решила помирить Украину и РФ с помощью коронавируса.

Как сообщала Politeka, писатель Шкляр посоветовал распрощаться с Крымом.

Также Politeka писала, что стало известно, с кем Путин собрался поделить Украину.