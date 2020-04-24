Філософ і соціолог Ігор Чубайс заявив, що Росія повинна увійти до складу України

Таку заяву брата Анатолія Чубайса не на жарт зачепило росіян.

Але сам соціолог, не приховуючи захоплення вироблений ефектом, назвав таке висловлювання лише "грою слів".

"Як зачепив, а! Бачите, як вдало сказав. Це була така, звичайно, гра. Коли мене запитували про війну Росії і України, я говорив про те, що Україна обов'язково виграє. – А як закінчиться війна? Я сказав: Оптимальний варіант, якщо Росія увійде до складу України, а столицею буде Київ. Ну, звичайно, це була гра слів", - зазначив Чубайс.

Але водночас він вважає, що через вчинки РФ в Україні такого не станеться.

"Не чекає нас. Ми вже Україні багато чого зробили…", - заключив він.

Відзначимо, що раніше Чубайс висловив занепокоєння тим, що керівництво Кремля наполегливо втручається в справи України, однак при цьому повністю ігнорує свої внутрішні проблеми.

Історик нагадує, що Конституція України є Конституцією унітарної країни, в той час, як російська являє собою Конституцію федералізації.

«Я не розумію, за яким правом і з якого дива Москва постійно турбується питанням федералізації суверенної української держави і не звертає увагу на права своїх федеративних республік!», - обурився історик.

Крім того, він впевнений, що Путін набагато більше стурбований захистом російськомовного населення в Україні, ніж проблемами очолюваної ним країни.







