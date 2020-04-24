Философ и социолог Игорь Чубайс заявил, что Россия должна войти в состав Украины

Такое заявление брата Анатолия Чубайса не на шутку задело россиян.

Но сам социолог, не скрывая восхищения произведенный эффектом, назвал такое высказывание лишь "игрой слов".

"Как задел, а! Видите, как удачно сказал. Это была такая, конечно, игра. Когда меня спрашивали про войну России и Украины, я говорил о том, что Украина обязательно выиграет. – А как закончится война? Я сказал: Оптимальный вариант, если Россия войдет в состав Украины, а столицей будет Киев. Ну, конечно, это была игра слов", - отметил Чубайс.

Но в то же время он считает, что из-за совершенного РФ в Украине такого не произойдет.

"Не ждет нас. Мы уже Украине много чего сделали…", - заключил он.

Отметим, что ранее Чубайс выразил беспокойство тем, что руководство Кремля настойчиво вмешивается в дела Украины, однако при это полностью игнорирует свои внутренние проблемы.

Историк напоминает, что Конституция Украины является Конституцией унитарной страны, в то время, как российская представляет собой Конституцию федерализации.

«Я не понимаю, по какому праву и с какой стати Москва постоянно беспокоится вопросом федерализации суверенного украинского государства и не обращает внимание на права своих федеративных республик!», - возмутился историк.

Кроме того, он уверен, что Путин гораздо больше обеспокоен защитой русскоязычного населения в Украине, чем проблемами возглавляемой им страны.







