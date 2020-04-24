Письменниця Оксана Забужко висловилася про Російську Федерацію і її планів на Україну
Так, письменниця вважає, що Росія не залишить спроб встановити вплив над Україною.
Про це вона розповіла в інтерв'ю 5 каналу.
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"Росіяни від нас не відчепляться. будуть Лізти у вікна, двері, в щілини, кватирки, з-під плінтуса – звідусіль! А це означає, що українцям треба гуртуватися і об'єднуватися, принаймні, для того, щоб захищати свою територію. Не кожен окремо з рушницями, як селяни в 20-х роках, тому що з цього нічого не виходить, а єдиним фронтом", – переконана Забужко.
На думку Забужко, така потреба визріває в повітрі, і стає ближче.
"Чим більше про це будемо говорити, тим швидше будемо наближати це визрівання", – сказала Забужко.
Також раніше повідомлялося, що українська письменниця Оксана Забужко розповіла про промах Кремля у війні проти України. За її словами, Росія не розраховувала на те, що після розвалу СРСР України стане повноцінною суверенною державою і навіть буде відстоювати свою незалежність на війні. План Кремля передбачав, що наша країна перетвориться на другу Білорусь з бутафорською самостійністю.
За словами Забужко, насправді історія Європи після 1989 року ще не написана і радість від закінчення холодної війни і розвалу СРСР передчасна.
Нагадаємо, Оксана Забужко заявила, якщо РФ вдасться поглинути всю Україну, це обернеться загибеллю українського народу.Як повідомляла Politeka, Оксана Забужко заявила, що Володимир Путін може готуватися до нового етапу анексії.