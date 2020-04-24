Письменниця Оксана Забужко висловилася про Російську Федерацію і її планів на Україну

Так, письменниця вважає, що Росія не залишить спроб встановити вплив над Україною.

Про це вона розповіла в інтерв'ю 5 каналу.

"Росіяни від нас не відчепляться. будуть Лізти у вікна, двері, в щілини, кватирки, з-під плінтуса – звідусіль! А це означає, що українцям треба гуртуватися і об'єднуватися, принаймні, для того, щоб захищати свою територію. Не кожен окремо з рушницями, як селяни в 20-х роках, тому що з цього нічого не виходить, а єдиним фронтом", – переконана Забужко.

На думку Забужко, така потреба визріває в повітрі, і стає ближче.

"Чим більше про це будемо говорити, тим швидше будемо наближати це визрівання", – сказала Забужко.

Також раніше повідомлялося, що українська письменниця Оксана Забужко розповіла про промах Кремля у війні проти України. За її словами, Росія не розраховувала на те, що після розвалу СРСР України стане повноцінною суверенною державою і навіть буде відстоювати свою незалежність на війні. План Кремля передбачав, що наша країна перетвориться на другу Білорусь з бутафорською самостійністю.

За словами Забужко, насправді історія Європи після 1989 року ще не написана і радість від закінчення холодної війни і розвалу СРСР передчасна.

