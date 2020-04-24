Писательница Оксана Забужко высказалась о Российской Федерации и ее планов на Украину

Так, писательница считает, что Россия не оставит попыток установить влияние над Украиной.

Об этом она рассказала в интервью 5 каналу.

"Россияне от нас не отстанут. Лезть будут в двери, окна, в щели, форточки, из-под плинтуса – отовсюду! А это означает, что украинцам надо сплачиваться и объединяться, по крайней мере, для того, чтобы защищать свою территорию. Не каждый отдельно с ружьями, как селяне в 20-х годах, потому что из этого ничего не выходит, а единым фронтом", – убеждена Забужко.

По мнению Забужко, такая потребность вызревает в воздухе, и становится ближе.

"Чем больше об этом будем говорить, тем быстрее будем приближать это вызревание", – сказала Забужко.

Также ранее сообщалось, что украинская писательница Оксана Забужко рассказала о промахе Кремля в войне против Украины. По ее словам, Россия не рассчитывала на то, что после развала СССР Украина станет полноценным суверенным государством и даже будет отстаивать свою независимость на войне. План Кремля предусматривал, что наша страна превратится во вторую Беларусь с бутафорской самостоятельностью.

По словам Забужко, на самом деле история Европы после 1989 года еще не написана и радость от окончания холодной войны и развала СССР преждевременна.

