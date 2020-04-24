Російський репер Роман Худяков, він же Loqiemean, різко висловився про президента РФ Володимира Путіна

Музикант не приховує своїх опозиційних поглядів до чинної влади, про що прямо заявив в інтерв'ю журналістам проекту Вписок на Youtube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Артист готовий зустрітися з російським президентом тільки в момент, коли гаранта проведуть в останню путь, а при житті він не знає, про що говорити з лідером РФ і навіть не вважає його людиною.

"Я сподіваюся, що зустріну його, коли ми будемо проводжати його в інший світ. Ось чого з ним говорити? Він не людина. Щоб ти не сказав йому по**ать. Привести його до тями не можна. Дідусь вже сформувався", — сказав Худяков.

Він також згадав про трагічну загибель людей в Кемерово, коли загорівся ТРЦ "Зимова вишня" в березні 2018 року. Музикант вважає реакцію Путіна на те, що трапилося вкрай жорстокою.

"Я не вірю ніяким владним структурам після "Зимової вишні". Подивився, як діти вистрибували з вікон, а потім дізнався, що вони згоріли там. Мене це пройняло дуже сильно. І коли президент країни, лідер нації два дні мовчить і нічого не говорить — це не людина. Немає в нього людських якостей. А як така людина не може керувати країною?", зазначив артист.

Варто сказати, що Loqiemean побував на мітингу в Москві на підтримку месенджера Telegram, який хотіли заблокувати в Росії.

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна.

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