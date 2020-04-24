Российский рэпер Роман Худяков, он же Loqiemean, резко выразился о президенте РФ Владимире Путине

Музыкант не скрывает своих оппозиционных взглядов к действующей власти, о чем прямо заявил в интервью журналистам проекта Вписка на Youtube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Артист готов встретиться с российским президентом только в момент, когда гаранта проведут в последний путь, а при жизни он не знает, о чем говорить с лидером РФ и даже не считает его человеком.

"Я надеюсь, что встречу его, когда мы будем провожать его в другой мир. Вот чего с ним говорить? Он не человек. Чтобы ты не сказал — ему по**ать. Привести его в чувства нельзя. Дедушка уже сформировался", — сказал Худяков.

Он также вспомнил о трагической гибели людей в Кемерово, когда загорелся ТРЦ "Зимняя вишня" в марте 2018 года. Музыкант посчитал реакцию Путина на случившееся крайне жестокой.

"Я не верю никаким властным структурам после "Зимней вишни". Посмотрел, как дети из окон выпрыгивали, а потом узнал, что они сгорели там. Меня это прошибло очень сильно. И когда президент страны, лидер нации два дня молчит и ничего не говорит — это не человек. Нет у него человеческих качеств. А как не человек может управлять страной?", — отметил артист.

Стоит сказать, что Локимин побывал на митинге в Москве в поддержку мессенджера Telegram, который хотели заблокировать в России.

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